Fluminense oficializa contratação de Mateus Gonçalves por empréstimo de um ano

O Fluminense tem novo reforço para a temporada 2019. Neste sábado, o clube carioca oficializou a chegada do atacante Mateus Gonçalves. O veloz jogador, que pertence ao mexicano Zacatepec, foi cedido por empréstimo de um ano ao time das Laranjeiras. E os seus direitos estão fixados em valor não revelado.

A contratação de Mateus Gonçalves é a quinta anunciada pelo Fluminense para a próxima temporada, sendo que antes o clube havia confirmado as chegadas de Bruno Silva, Ezequiel, Matheus Ferraz e Luis Felipe.

"O versátil atacante, que tem a velocidade como principal característica, concluiu neste sábado os trâmites para assinatura do contrato de um ano de duração com o clube. O jogador chega para ampliar as possibilidades do técnico Fernando Diniz no setor ofensivo", afirmou o Fluminense, exaltando as qualidade do seu reforço.

Hoje com 24 anos, Mateus Gonçalves deixou o futebol brasileiro com apenas 19, quando estava nas categorias de base do Palmeiras. O atacante atuou inicialmente em Portugal, pelo Vitória de Guimarães, depois se transferindo ao México, defendendo Pachuca, Chiapas e Tijuana. Em 2018, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Sport, com três gols marcados em 14 partidas.

O primeiro jogo oficial da equipe na temporada será no fim de semana dos dias 19 e 20, pelo Estadual, contra o Volta Redonda. Logo no começo de fevereiro, o Fluminense inicia também a disputa da Copa Sul-Americana, quando terá pela frente, na primeira fase, o Antofagasta, do Chile.