Fluminense oficializa contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Marlon

Foi mais difícil do que o esperado, mas o Fluminense, enfim, anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Marlon. O jogador de apenas 20 anos pertence ao Criciúma e chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.

Especulado desde o início do ano pelo Fluminense, Marlon chegou a viajar ao Rio na última semana, mas o acerto só foi oficializado nesta terça-feira. Sua apresentação ocorrerá nesta quarta.

"O Fluminense informa que o lateral-esquerdo Marlon é o novo reforço da equipe para o Campeonato Brasileiro. O jogador chega por empréstimo até o fim do ano e será apresentado no CTPA na tarde desta quarta-feira", publicou o clube carioca em seu site oficial.

Uma das grandes revelações do clube catarinense, Marlon chega curiosamente para disputar posição com outros dois jovens de destaque do Fluminense: Léo, com mais de 50 jogos pela equipe, e Mascarenhas, que vem ganhando espaço nas últimas rodadas.

Marlon tem passagens pela seleção brasileira sub-20 e chegou a ser convocado pelo técnico Tite, no ano passado, para participar de um período de treinamentos com a equipe principal.