Fluminense oficializa contratações do lateral Gilberto e do volante Jádson

A diretoria do Fluminense formalizou nesta quarta-feira as duas primeiras contratações para a temporada 2018. O clube carioca oficializou as chegadas do lateral-direito Gilberto e do volante Jadson, que inclusive já estão com o elenco principal nos Estados Unidos, onde o time disputará a Florida Cup.

+ Corinthians admite interesse em Dourado, mas Flu nega chance de negociação

+ Sporting oficializa contratação do volante Wendel, do Fluminense

Embora viessem treinando com o elenco, os jogadores ainda não haviam sido confirmados como reforços do Fluminense para 2018 por causa de problemas burocráticos. Agora com o impasse resolvido, eles agora foram oficializados como primeiras contratações do clube das Laranjeiras para a temporada.

Gilberto tem contrato com a Fiorentina, que o cedeu por empréstimo de um ano. O lateral, de 24 anos, passou duas temporadas no futebol italiano, tendo defendido o Botafogo e o Vasco, time pelo qual atuou em 2017, no Rio. Além disso, trabalhou com o técnico Abel Braga no Internacional, o que pesou no seu acerto com o Fluminense.

"Uma das principais razões que me fizeram escolher o clube é o Abel. É uma pessoa que tenho orgulho de ter trabalhado e estou feliz por mais essa oportunidade. A expectativa é muito positiva, acredito que o Fluminense vai montar um grupo competitivo e vamos brigar por todos os campeonatos porque é a característica do Fluminense: brigar por todos os títulos. Espero conquistar algo", disse o lateral.

Jádson, de 24 anos, assinou contrato por duas temporadas com o Fluminense, após se desvincular da Udinese, que manterá uma participação nos seus direitos econômicos. Ele atuou por Botafogo, Atlético-PR e Santa Cruz, além do clube italiano e da Ponte Preta, onde estava em 2017.

"Morei muitos anos no Rio e estou muito feliz por voltar, meu filho é daqui e tenho muitos amigos também. Tenho que agradecer muito a Deus e à diretoria, por tornar esse momento real. A expectativa para a temporada é que seja uma das melhores da minha carreira como jogador, tanto individual quanto coletivamente. Que possamos conquistar todos os objetivos que forem estabelecidos", destacou Jadson.