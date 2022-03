Fluminense aposta na torcida para abrir vantagem contra o Olimpia na Libertadores

Com a moral e a confiança lá em cima por conta da conquista antecipada do título da Taça Guanabara — equivalente à liderança da fase de classificação do Campeonato Carioca —, o Fluminense abre nesta quarta-feira, às 21h30, o duelo contra o Olimpia, do Paraguai, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores, a última antes da de grupos. O jogo de ida será no estádio do Engenhão, no Rio, e o clube aposta na torcida para conseguir vantagem.

Com mudança no regulamento de que o gol fora não vale mais como critério de desempate, o Fluminense buscará a vitória de qualquer jeito para levar uma vantagem para o confronto da volta, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na quarta-feira que vem (16). Para isso, conta com a força de sua torcida, que já havia comprado mais de 30 mil ingressos até a tarde de terça-feira.

O Fluminense entrará em campo nesta quarta-feira carregando um aproveitamento favorável na história dos confrontos contra paraguaios. Ao longo da história, já atuou 24 vezes contra times e contra a seleção nacional - que o clube carioca teve a oportunidade de enfrentar quatro vezes. Ao todo, são 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Mas contra o Olimpia a história é diferente. Os dois times se enfrentaram duas vezes na história, com um empate e uma vitória do time paraguaio, em jogos pela fase de quartas de final da edição de 2013 da Libertadores.

Embalado por uma sequência de 11 vitórias consecutivas na temporada, o Fluminense terá quase sua força máxima em campo. O técnico Abel Braga só não poderá contar com o centroavante Fred, lesionado, que seguirá sendo substituído pelo argentino Germán Cano. Luan Freitas e John Kennedy também não foram relacionados.

No Olimpia, o destaque é o atacante Derlis González, camisa 10 do clube paraguaio que já atuou no futebol brasileiro pelo Santos. Ele reconhece a força do Fluminense, mas elogia o elenco do seu time e mostra-se confiante na conquista da vaga para a fase de grupos.

"O Fluminense conta com jogadores muito qualificados e experientes e vem fazendo uma excelente temporada, se destacando tanto na Libertadores quanto no Campeonato Carioca. Sabemos que a tarefa não será fácil, mas o Olímpia também possui um elenco forte e unido. Estamos bem preparados e acredito que temos condições de subir mais um degrau", declarou.

Para que o objetivo seja alcançado, González ressalta a importância de um resultado positivo no Rio. "Em um confronto duro como esse, é fundamental conquistar um placar favorável fora de casa. Estamos fazendo uma preparação forte e vamos lutar durante os 90 minutos para que isso aconteça amanhã (quarta-feira)", concluiu.