Fluminense visita o Olimpia para confirmar vaga na fase de grupos da Libertadores

Com ótima vantagem de dois gols, o Fluminense visita o Olimpia nesta quarta-feira, às 21h30, no tradicional estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, no duelo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. O classificado garante vaga na fase de grupos.

No confronto de ida, no Engenhão, o Fluminense venceu por 3 a 1 e abriu ampla vantagem no confronto. Tanto é que poderá perder por até um gol de diferença para sair de campo com a classificação. Em caso de revés por dois gols de diferença a vaga será definida nos pênaltis.

Leia Também América-MG bate Barcelona nos pênaltis e avança à fase de grupos da Libertadores

Já o Olimpia terá que se superar para sair de campo com a classificação direta à fase de grupos. Para isso terá de vencer o time brasileiro por três gols de diferença, ou no mínimo dois para forçar as penalidades.

Além do Olimpia, o Fluminense também terá pela frente uma multidão de torcedores paraguaios no estádio. Todos os ingressos do time mandante foram vendidos de forma antecipada, o que tornará o clima ainda mais tenso pela classificação.

Em relação aos times, no Fluminense o técnico Abel Braga divulgará os titulares apenas momentos antes de a bola rolar. Luiz Henrique, antes com entorse no tornozelo, se recuperou e viajou com a delegação, embora não tenha lugar garantido. O jovem atacante revelado no CT de Xerém vive clima de despedida no time das Laranjeiras, já que o clube confirmou pré-contrato do jogador com o Bétis, da Espanha, em uma negociação que renderá ótimo retorno financeiro ao clube carioca.

Em contrapartida, o artilheiro e xodó da torcida, Fred, segue vetado pelo departamento médico e sequer embarcou com a delegação. A ideia da comissão técnica, no entanto, é de manter a base que fez um bom jogo no confronto de ida.

O Olimpia terá mudanças em relação a formação que entrou em campo no Engenhão. No setor defensivo, a tendência é que o técnico Júlio Cáceres mexa nas duas laterais, com Otalvaro entrando na direita e Gamarra assumindo as ações pelo lado esquerdo. No meio-campo ele carrega a dúvida entre o meia Marcos Gómez e Quintana, enquanto no ataque Recalde deve ir para o banco de reservas e Paiva receberá chance de formar dupla com Derlis González.

"Estamos muito concentrados para a partida. Treinamos bastante sabendo que será uma partida difícil, mas faremos o possível para sair de campo com a classificação", disse Ortiz em entrevista coletiva.