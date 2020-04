Fluminense paga mais 25% do salário de fevereiro dos jogadores e funcionários

O Fluminense tenta combater sua crise financeira mesmo diante da pandemia do coronavírus. A diretoria do clube carioca, nesta quinta-feira, pagou mais 15% dos salários CLT referentes ao mês de fevereiro de jogadores e funcionários. Com isso, já foram efetuados os pagamentos de 40% do valor total. Na quarta-feira, haviam sido pagos outros 25%.

No último dia 6 de março venceram os salários de fevereiro e os trabalhadores que recebem como pessoa jurídica ainda não receberam nenhum valor com relação a essa mensalidade. Na quarta-feira, eles receberam 20% do que do que faltava de janeiro.

O clube das Laranjeiras ainda deve 60% dos salários de fevereiro de atletas e funcionários, 100% de fevereiro dos PJs e meses de direitos de imagem (DIs) de jogadores. A última informação de pagamento de DIs foi de outubro do ano passado, quando foram quitadas seis parcelas em atraso.

Os salários CLT referentes a março vencem na próxima terça-feira, quinto dia útil de abril, enquanto os direitos de imagem vencem no meio do mês.