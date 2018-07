Fluminense parte com força total para faturar Taça Rio

O técnico Abel Braga vai colocar em campo neste domingo quase a força máxima do Fluminense. Ele "só" não terá os dois meias titulares: Thiago Neves, que sofreu estiramento na panturrilha no começo da semana, e Deco, que será poupado e não deve ficar nem no banco de reservas. Em seus lugares, Wagner e o jovem Rhayner, que mais uma vez tentará quebrar o jejum de mais de dois anos sem gols.

"Perco em genialidade, mas fico com a equipe mais aguda", disse Abel Braga. Segundo ele, por serem mais velozes, Wagner e Rhayner "dão outra dinâmica" ao time.

O treinador brincou com o jejum de Rhayner, que veio do Náutico neste ano e não marca há 79 jogos (a última vez foi em janeiro de 2011). "Espero que esse maldito gol possa sair", disse Abel Braga, sorrindo. "É claro que tem um peso. Ele terá de conviver com isso até a hora em que a bola entrar. Aí, quem sabe, ele pode até se tornar bendito, mas agora é maldito mesmo."

A derrota do Flamengo na última quarta-feira, quando levou uma virada do modesto Resende no Engenhão, "vacinou" os jogadores do Fluminense. Para o zagueiro Leandro Euzébio, a atenção tem de ser redobrada neste domingo diante do Audax. "O futebol, de uma maneira geral, está bem equilibrado. Quem tiver mais garra vai conseguir buscar sempre os objetivos", disse o defensor.