Fluminense pede e CBF aceita entregar a taça neste domingo ao campeão

RIO - A CBF admite que vai entregar a taça de campeão brasileiro ao Fluminense na rodada do fim de semana, quando o já consagrado campeão enfrentará o Cruzeiro. Como o jogo está marcado para o Engenhão, a torcida do Flu poderá festejar a volta olímpica do time de Fred e companhia. Depois da tradicional comemoração, os jogadores terão de devolver o troféu para que a CBF faça sua festa no fim da temporada.

A entrega definitiva está marcada para o dia 3 de dezembro, após a última rodada do Brasileirão, na festa de premiação da competição, que será realizada em São Paulo. Todos os jogadores do Fluminense e também o técnico campeão Abel Braga torceram para que a CBF entendesse o pedido do clube. E festejaram depois. "Acho que os superiores da CBF entenderam que é um momento especial para o Fluminense. Não teria motivo de vetar essa festa. O bom senso prevaleceu e isso se mostrou na decisão dos diretores da entidade. Isso vai ser bem legal para nós, poder comemorar com a torcida e de taça nas mãos", disse o zagueiro Brum.

O Fluminense foi campeão do Brasileirão domingo, ao derrotar o Palmeiras por 3 a 2, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Os jogadores também apelaram à CBF porque os titulares, desgastados com a campanha, gostariam de não participar das últimas rodadas da competição e adiantar suas férias.