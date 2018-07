Fluminense pega a Ferroviária para se redimir de tropeço na Copa do Brasil

Empate até por 2 a 2 garante o time carioca na competição. Novo resultado por 3 a 3 leva o duelo para os pênaltis, enquanto que qualquer igualdade superior a três gols faz com que o time paulista se classifique para pegar Ypiranga-RS ou Aparecidense-GO na terceira fase.

A novidade tricolor será a estreia de Richarlison, destaque do América-MG em 2015. O jogador vai formar dupla de frente com Fred. Apesar de serem dois centroavantes, o técnico Levir Culpi acredita que isso não acarretará problemas para a equipe. Richarlison ganhou a vaga de Gerson, que caiu de rendimento e fica no banco de reservas. Com a saída do meia, Gustavo Scarpa será recuado para a articulação.

No meio de campo, Pierre é desfalque. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha e também deve ficar de fora no fim de semana. Em seu lugar, Edson, que foi cotado para deixar o clube, será o titular. Na lateral esquerda, Giovanni ganhou a posição, com o deslocamento de Wellington Silva para a direita no lugar de Jonathan.

Após um empate surpreendente, a Ferroviária tenta aprontar novamente, mas tem problemas. Expulso, o goleiro Rodolfo não joga. O substituto é Alexandre Cajuru, que sente dores no tornozelo e pode ser substituído por Matheus Silva, recém-contratado. Na lateral esquerda, Thallysson foi negociado com o Ceará e cede lugar para Luís Paulo.