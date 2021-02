Fluminense pega Ceará para seguir forte na busca por vaga direta na Libertadores

Enquanto muitos times sonham com vaga na fase preliminar da Copa Libertadores, o Fluminense não esconde de ninguém sua obsessão por uma vaga direta para a competição sul-americana e promete surpreender o Ceará, fora de casa, às 18 horas, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A meta é voltar a ganhar do rival no Castelão após 16 anos.

Desde a semifinal da Copa do Brasil de 2005, na qual fez 4 a 2, o Fluminense visitou o Ceará outras duas vezes e perdeu em ambas, por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Mudar essa história significa "colar" no Atlético-MG, o terceiro colocado.

O técnico Marcão, presente no duelo de 2005, terá uma importante baixa. O centroavante Fred está com um edema na coxa direita e nem viajou com o grupo para o Ceará. Deve ser substituído pelo jovem John Kennedy.

Na defesa, Matheus Ferraz foi diagnosticado com covid-19 e está em isolamento. Nino, por outro lado, não sente mais o incomodo muscular e tem tudo para resgatar a dupla com Luccas Claro.

Apesar do empate com o Atlético-MG na última rodada, no Maracanã, o Fluminense vem embalado no Brasileirão e defenderá uma invencibilidade de seis jogos nesta segunda-feira. Depois da goleada sofrida diante do Corinthians, os cariocas embalaram, somando 14 de 18 pontos possíveis - quatro vitórias e dois empates.

Marcão sabe que deixará o comando no Fluminense após o Brasileirão, mas quer passar o bastão com o time garantido com vaga direta na Libertadores e espera triunfar no Castelão mais uma vez. Antes como jogador e agora como treinador.