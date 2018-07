Fluminense pega lanterna para assumir ponta provisória Time de melhor campanha no segundo turno, o Fluminense pode assumir neste sábado a liderança, mesmo que provisória, do Campeonato Brasileiro. Precisa vencer o América-MG, lanterna da competição, às 19 horas, no Engenhão. Com a vitória, o time chegará aos 59 pontos, um a mais que Corinthians e Vasco, que jogam no domingo. Um triunfo tricolor colocará os mineiros ainda mais perto da Série B.