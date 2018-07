Fluminense pega o Atlético-MG e sonha com a liderança do Brasileirão

RIO - Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Ipatingão (MG), em Ipatinga, pela oitava rodada, para tentar conquistar o topo da tabela antes do recesso provocado pela Copa do Mundo - o time carioca tem 15 pontos, apenas um a menos que o Cruzeiro.

O clube tricolor vai jogar com confiança reforçada após as duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas. "A confiança no futebol é tudo. Quando você está confiante, as coisas passam a dar certo. Não sei qual colocação o Fluminense pode chegar, mas nós vamos tentar manter essa pegada e buscar as vitórias", disse o atacante Rafael Sóbis, artilheiro do time com três gols.

Contudo, o time do técnico Cristóvão Borges terá desfalques importantes. O meia Wagner vai passar por uma cirurgia para a retirada de uma varize intestinal e não joga. Com isso, Chiquinho, que tem se destacado nos últimos jogos, deve receber mais uma oportunidade no time titular.

Além de Wagner, não jogam o zagueiro Elivélton, que segue se recuperando de contusão, Fred, que está com a seleção brasileira, e o goleiro Diego Cavalieri, vetado pela Fifa por estar entre os pré-convocados para a Copa do Mundo.

Ainda assim, Rafael Sóbis acredita que o time está se adaptando bem às ausências. "Independente dos desfalques, o time vem atuando bem, fazendo um bom trabalho. Não podemos lamentar aqui, temos que dar apoio para os que estão entrando, que são mais jovens", disse o atacante, que previu um jogo duro em Ipatinga. "Vai ser um jogo pedreira, mas podemos e vamos buscar um bom resultado".