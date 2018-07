Fluminense pega o Palmeiras na Arena Barueri

A torcida conta os minutos para soltar o grito de campeão. Os jogadores não conseguem disfarçar a ansiedade. Todos sabem que o Fluminense pode deixar a Arena Barueri esta noite com o título brasileiro, o que não ocorre há 26 anos. Para isso, é preciso primeiro vencer o Palmeiras, às 17 horas. Depois, procurar saber se o Corinthians foi derrotado pelo Vasco e se o Cruzeiro não conseguiu superar o Flamengo.

É uma combinação complicada de ser concretizada, devido ao favoritismo de corintianos e cruzeirenses sobre vascaínos e rubro-negros. São poucos os jogadores que acreditam na conquista da taça com uma rodada de antecipação. Mas os dirigentes, principalmente, torcem para que a definição saia neste domingo. Na terça-feira, dia 30, é dia de eleição no clube e isso certamente agitaria o ambiente justamente na semana que antecede o jogo final com o Guarani, no Engenhão. "Claro que sabemos dessa possibilidade, mas não acredito (na conquista do título). Vai ficar para a última rodada", disse Washington.

Difícil ou não, fato é que tal chance já mexe com o grupo, que tem procurado se isolar de áreas públicas para evitar o clima festivo da torcida carioca e manter a concentração na partida. "É hora de ficar em casa, com a família. Evitar certos ambientes", pediu Emerson.

O atacante vive a expectativa de ser "convocado" por Muricy para o jogo que pode definir o campeonato. Liberado para atuar, ele chega para formar aquele que seria o ataque titular ao lado de Fred com duas rodadas para o fim da competição. Pela primeira vez, atuarão juntos ao lado de Conca e Deco.

"Minha lesão foi séria. A princípio, nem voltaria neste ano. Estou muito feliz e na expectativa de desta vez ser campeão brasileiro atuando nos últimos jogos", disse Emerson, lembrando que participou da campanha vitoriosa do Flamengo no ano passado - ele deixou o time no meio da temporada.

Antes da contusão, ele conquistou o torcedor tricolor com gols e ajudou Washington a se destacar. Agora, retorna ao time na vaga de Washington, que amarga uma sequência de 14 rodadas sem balançar as redes. "Acato toda e qualquer decisão do Muricy. Estou no embalo. Quero é ser campeão", garantiu Washington.

Ficha técnica

PALMEIRAS - Bruno, Vítor, Danilo, Leandro Amaro, Gabriel Silva, Pierre, Márcio Araújo, Rivaldo, Tinga, Ewerthon e Dinei - Técnico: Luiz Felipe Scolari

FLUMINENSE - Ricardo Berna, Mariano, Gum, Leandro Euzébio, Carlinhos, Valencia, Diguinho, Deco, Conca, Emerson e Fred - Técnico: Muricy Ramalho

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (DF)

Local: Arena Barueri

Horário: 17 horas

Transmissão: SporTV (exceto SP)