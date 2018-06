Fluminense perde a segunda e é eliminado na fase de grupos da Copa São Paulo

Segundo maior campeão com cinco títulos - só atrás do Corinthians -, o Fluminense está eliminado de forma precoce da 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, o time perdeu para o Marília por 2 a 0, no estádio Bento de Abreu, em Marília (SP), pelo Grupo 8, e caiu ainda na primeira fase. Foi a segunda derrota em três jogos. O time paulista ficou com a liderança da chave, com sete pontos.

Com a bola rolando, o time do Rio de Janeiro esteve longe de merecer os três pontos. Fez muito pouco na primeira etapa, tendo como principal oportunidade um chute de Rafael Resende de fora da área.

Na etapa final, o Fluminense pressionou mais, só que deixou a defesa aberta e viu o Marília abrir o placar. Aos 16 minutos, Lucas cobrou falta e Diego Borges, de cabeça, testou para o fundo das redes. Os cariocas ainda tentaram o empate, mas foram os paulistas que voltaram a marcar. Aos 43, Marcão invadiu a área e chutou cruzado.

Além do Marília, outros quatro times avançaram para a segunda fase nesta terça-feira: Guarani (Grupo 1), Figueirense (Grupo 3), Rio Branco-SP (Grupo 11) e Botafogo-PB (Grupo 28). Eles se juntaram a outros 31 classificados: Vasco, Água Santa-SP, Trindade-GO, Corinthians, Ferroviária-SP, Avaí, Internacional-RS, São Paulo-SP, Botafogo-SP, América-MG, Portuguesa, Votuporanguense-SP, Atlético Paranaense, Novorizontino-SP, Santos, Penapolense-SP, Ponte Preta, Botafogo-RJ, Londrina, Ituano-SP, Vila Nova, Sport, São Carlos-SP, Audax-SP, Atlético Mineiro, São Bernardo-SP, Ceará, Taubaté-SP, Palmeiras, Santo André-SP e São Paulo-AP.

Confira os resultados pela 3.ª rodada da Copa São Paulo:

Guarani-SP 0 x 0 Madureira-RJ

Rio Preto-SP 0 x 1 Timon-PI

Mirassol-SP 4 x 0 América-PE

Marília-SP 2 x 0 Fluminense-RJ

Juventude-RS 0 x 2 Rio Branco-SP

Velo Clube-SP 2 x 0 River-PI

Londrina-PR 3 x 0 União-MT

Atibaia-SP 1 x 2 Globo-RN

XV de Piracicaba-SP 1 x 1 Santa Cruz-AL

Comercial-MS 0 x 1 Atlântico-BA

São Caetano-SP 3 x 0 Rio Branco-AC

São Bento-SP 0 x 1 Botafogo-PB

Guarulhos-SP 1 x 1 Sete de Setembro-AL

Santo André-SP 4 x 0 São Paulo-AP