Fluminense perde do Bayer Leverkusen na estreia pela Florida Cup

O Fluminense perdeu a sua primeira partida na temporada. Jogando em Orlando, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da Florida Cup, o time tricolor carioca sentiu a falta de ritmo de jogo e foi batido por 3 a 0 pelo Bayer Leverkusen, que está em meio à temporada europeia e atualmente ocupa a terceira colocação do Campeonato Alemão.

O time do técnico Cristóvão Borges teve a estreia de seus dois novos laterais. A equipe foi a campo com Diego Cavalieri; Renato, Henrique, Guilherme Mattis e Guilherme Santos; Edson, Jean, Lucas Gomes, Conca e Wagner, além de Walter como único atacante. Fred não participou da partida, apesar de as duas equipes terem mudado todos os seus jogadores no segundo tempo.

Mesmo estando em início de temporada, o Fluminense conseguiu fazer frente ao Bayer Leverkusen na primeira etapa, mas mais na base da vontade do que no toque de bola. Os erros de passe foram muitos e a marcação esteve confusa. Ainda assim, o único gol do primeiro tempo foi marcado por Kiessling no último minuto, em cabeceio da pequena área após cobrança de escanteio.

Na etapa final, com as equipes reservas, o melhor futebol alemão ficou ainda mais evidente. O Bayer Leverkusen teve mais domínio de jogo e criou as melhores chances. Rolfes, aos 32, e Drmic, aos 34 minutos, fecharam o placar.

Com a derrota, o Fluminense ficou longe do título. A Florida Cup é disputada por dois times brasileiros e dois alemães (Corinthians e Colônia são os demais) e prevê que a campeã será a equipe que fizer mais pontos. Times do mesmo país, porém, não jogam entre si.

Assim, o Fluminense precisará vencer o Colônia neste sábado e torcer por resultados paralelos para tentar ser o vencedor da competição no saldo de gols. O torneio também terá um país campeão, definido pela soma de pontos das equipes.