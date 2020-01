Fluminense perde do CRB na disputa de pênaltis e é eliminado da Copa São Paulo

Segundo maior vencedor com cinco conquistas, o Fluminense foi eliminado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao perder para o CRB por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após empate no tempo normal por 1 a 1, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

O CRB já sabe quem irá enfrentar na próxima fase. O clube alagoano terá pela frente o Taboão da Serra, uma das surpresas do interior paulista, que passou pelo Ituano também na disputa por pênaltis por 2 a 1, após empate no tempo normal por 3 a 3.

Já o Fluminense se despede com uma atuação ainda pior que a do ano passado, quando caiu na terceira fase com a derrota para o Audax-SP por 1 a 0.

Ainda neste sábado, o Londrina derrotou o Timon-MA de virada por 2 a 1 e também se garantiu na próxima fase. O clube paranaense enfrentará a Ponte Preta, que derrotou o Santos.

Além de CRB e Londrina, mais 13 times já estão confirmados na terceira fase. São eles: Athletico-PR, Mirassol-SP, Red Bull Brasil-SP, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Taboão da Serra-SP, Tupi-MG, Juventude, Joinville-SC, Internacional, Paraná, Desportivo Brasil-SP e Botafogo-SP.

Confira os resultados deste sábado pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Botafogo-SP 2 x 0 Botafogo-RJ

Vitória-BA 0 (4) x (5) 0 Paraná-PR

Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Capivariano-SP

Internacional-RS 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Joinville-SC 1 x 0 Tanabi-SP

Juventude-RS 2 (4) x (2) 2 Francana-SP

Tupi-MG 1 (6) x (5) 1 Gama-DF

Taboão da Serra-SP 3 (2) x (1) 3 Ituano-SP

Santos-SP 1 (2) x (3) 1 Ponte Preta-SP

Novorizontino-SP 0 x 2 Atlético-GO

Red Bull Brasil-SP 4 x 0 Serra-ES

Votuporanguense-SP 1 x 2 Mirassol-SP

Athletico-PR 1 (4) x (2) 1 Bahia-BA

Fluminense-RJ 1 (5) x (6) 1 CRB-AL

Londrina-PR 2 x 1 Timon-MA