Fluminense perde do já rebaixado Figueirense e pode ficar fora da Sul-Americana

Em uma de suas piores atuações neste Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o já rebaixado Figueirense, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em jogo válido pela 37.ª e penúltima rodada. O clube carioca permanece com 49 pontos e pode perder a vaga até na Copa Sul-Americana se não vencer o último confronto contra o Internacional, no próximo domingo, no Rio. O Figueirense foi aos 37 pontos e vai encerrar esta edição em 18.º na tabela de classificação.

Credenciado à Série B em 2017 e com 1.910 torcedores no estádio, o Figueirense pôde jogar sem pressão e balançou primeiro as redes. Aos 17 minutos, jogada de dois Marcos. Marquinhos Pedroso cobrou falta da esquerda e Marquinhos subiu no alto para mandar de cabeça no canto do goleiro Júlio César.

A melhor chance dos cariocas foi aos 29 minutos, com Wellington em jogada individual. O jovem passou por Dudu, invadiu a área e cruzou forte, mas ninguém apareceu para concluir. O time da casa quase fez novamente aos 31, com uma bomba de fora da área de Rafael Moura, que explodiu no travessão.

De volta do intervalo, as duas equipes abandonaram o jogo. Até os 25 minutos, nenhuma equipe levou perigo ao adversário. O técnico interino Marcão fez as três substituições possíveis para dar novo ânimo ao time, mas o Fluminense parecia já está em ritmo de férias, mesmo somando nove jogos sem vencer.

Acostumado a perder neste Brasileirão, o Figueirense viu na apatia carioca a possibilidade de sentir um pouco a alegria de vencer. Seguindo esta linha, não tentou mais nada no jogo. Foi o suficiente para levar os 3 pontos, que não mudam em nada na situação do clube, mas que dão alguma esperança de que 2017 será melhor para a torcida.

Na despedida da Série A, o time catarinense pega na última rodada o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília). O Fluminense receberá o Internacional no estádio do Maracanã, no mesmo horário, e briga por vaga na Copa Sul-Americana contra um time gaúcho desesperado para não cair.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 0 FLUMINENSE

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Dudu (Jefferson), Bruno Alves, Marquinhos e Marquinhos Pedroso; Werley, Renato (João Pedro), Matheusinho e Yago; Lins (Ferrugem) e Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

FLUMINENSE - Júlio César; Igor Julião, Ygor Nogueira, Henrique e Giovanni; Pierre (Maranhão), Cícero e Danilinho (Pedro); Wellington, Richarlison (Dudu) e Henrique Dourado. Técnico: Marcão (interino).

GOL - Marquinhos, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves, Yago e Lins (Figueirense); Pierre, Cícero e Igor Julião (Fluminense).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 21.870,00.

PÚBLICO - 1.910 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).