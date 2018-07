Fluminense perde e Colônia é o campeão da Florida Cup

O Fluminense caiu diante do Colônia neste sábado, por 3 a 2, em Jacksonville, e deixará a pré-temporada nos Estados Unidos sem nenhuma vitória na Florida Cup. Melhor para o time alemão, que garantiu o título da competição - já havia vencido o Corinthians na quinta. Além disso, o país europeu levou a melhor contra o Brasil, com três vitórias em quatro confrontos.

O time carioca cometeu os mesmos erros da derrota de quinta para o Bayer Leverkusen e, por isso, voltará para casa com dois resultados negativos em dois jogos. Atrás do campeão Colônia, vêm o Corinthians e o Bayer, ambos com uma vitória e uma derrota.

O começo de jogo deste sábado foi movimentado e o Fluminense precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar, com Edson, aproveitando cobrança de falta da direita para desviar de cabeça. Só que apenas dois minutos depois, o Colônia devolveu na mesma moeda. Após escanteio, Ujah aproveitou saída errada de Diego Cavalieri para finalizar para a rede.

O empate freou a empolgação do Fluminense, mas os cariocas ainda tinham a posse de bola e eram melhores em campo. O Colônia só levava perigo nos contra-ataques, principalmente nas jogadas criadas pelo rápido Finne, e em duas oportunidades os cariocas precisaram travar os atacantes adversários, que finalizariam de frente para Diego Cavalieri.

Como já havia feito na primeira partida, Cristóvão Borges mudou toda a equipe no segundo tempo, com as entradas de Julio Cesar, Igor Julião, Guilherme Mattis, João Filipe, Fernando, Luiz Fernando, Rafinha, Vinícius, Lucas Gomes, Pablo Dyego e Walter.

Como era de se esperar, a equipe perdeu em qualidade e não demorou para levar a virada após o intervalo. Logo aos cinco minutos, Finne foi lançado por Ujah e tocou por cobertura na saída de Julio Cesar. A bola tocou no travessão, mas, no rebote, ele mesmo bateu para marcar.

Os erros na saída de bola do Fluminense geravam chances para o Colônia. Na primeira, Guilherme Mattis tocou errado e Gerhardt quase marcou. Mas aos 21 minutos, não teve jeito. Desta vez foi Luiz Fernando quem saiu jogando mal, Halfar aproveitou e encheu o pé de fora da área, no ângulo, marcando lindo gol.

A resposta do Fluminense saiu em seguida. E como o time não atuava bem, só aconteceu pela qualidade individual de Walter. O atacante recebeu na intermediária, dominou e bateu forte, cruzado, diminuindo o prejuízo carioca. Mas a reação parou por aí.

GUERRERO PREMIADO

Autor de dois gols na vitória do Corinthians sobre o Bayer Leverkusen neste sábado, por 2 a 1, o atacante Paolo Guerrero foi eleito o melhor jogador da competição e acabou premiado com um troféu após a derrota do Fluminense.