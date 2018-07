Fluminense põe fim à novela e confirma contratação de Thiago Neves

RIO - Como esperado, o Fluminense confirmou nesta terça-feira a contratação do meia Thiago Neves para a temporada de 2012. Depois de uma longa novela entre o jogador e o Flamengo, que não conseguiu se acertar com o Al Hilal, da Arábia Saudita, que o tinha sob contrato, o clube tricolor resolveu investir com força em seu antigo camisa 7. Com o suporte financeiro da Unimed, coisa que o time rubro-negro não tem, o clube das Laranjeiras superou o rival no ano em que o clássico Fla-Flu celebra 100 anos.

"O Fluminense Football Club comunica o acerto com o jogador Thiago Neves. Todas as negociações financeiras foram concluídas com sucesso, restando apenas os últimos trâmites burocráticos. O atleta deve ser apresentado até o fim da semana", dizia a nota distribuída pela assessoria de comunicação do clube, por volta das 17h15 desta terça.

A proposta do Fluminense pelos 90% dos direitos econômicos do apoiador foi semelhante à do rival rubro-negro, R$ 16 milhões, em quatro parcelas. Mas as garantias de pagamento fornecidas pelos tricolores, com o apoio do patrocinador, e as muitas idas e vinda da negociação com o Flamengo foram determinantes para a definição dos árabes. Thiago Neves vai receber cerca de R$ 750 mil mensais nas Laranjeiras, com apenas R$ 50 mil ficando a cargo do clube.

O meia, que garante o imbróglio chegou a dizer que no Brasil só jogaria no Flamengo, retorna ao Fluminense para a sua terceira passagem. Em 2008, é lembrado pelos três gols marcados na final da Copa Libertadores contra a LDU, do Equador, que não foram o suficiente para o clube brasileiro ficar com o título da competição continental.

A chegada de Thiago Neves cria um problema aparentemente positivo para o técnico Abel Braga. Com excesso de meias e atacantes, o treinador vai precisar quebrar a cabeça para achar espaço para tantos jogadores. Para a armação, vai ter Deco, Wagner, Lanzini, Souza, Welington Nem e Thiago Neves. No ataque, Rafael Sóbis, Fred e Rafael Moura já lutam por duas vagas.

Na Gávea, Thiago Neves marcou 21 gols em 57 partidas, dois deles contra o Fluminense, pelo qual já atuou em 109 jogos com 39 gols. Com a confirmação do acerto, o meia deve se apresentar ainda esta semana em Mangaratiba (RJ), onde o time faz a sua pré-temporada, sendo apresentado em seguida para a imprensa.