Fluminense prega cautela para confirmar recuperação contra o Avaí

Animado pela boa atuação contra o Flamengo na última quinta-feira, o Fluminense espera confirmar a sua reação no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando recebe o Avaí às 17 horas, no Maracanã, no Rio, pela 28ª rodada da competição.

Se o desempenho recente do Fluminense é desalentador, com quatro derrotas e dois empates, resultados que o aproximaram da zona de rebaixamento, a atuação no 1 a 1 contra o Flamengo empolgou elenco e comissão técnica. A ordem, porém, é respeitar o Avaí, adversário que fazia grande campanha no returno até perder as duas últimas partidas.

"Não vamos esquecer a campanha do Avaí no segundo turno. Inclusive é uma equipe que vem conseguindo os resultados fora de casa, vamos estar muito atentos. Já falei com os jogadores, não vai adiantar nada essa luta se a gente achar que vai resolver o jogo a hora que quiser", alerta o técnico Abel Braga. "Eles continuaram sofrendo, tiveram muito tempo na zona do rebaixamento e depois saíram com jogos fantásticos. Então, todo o cuidado é pouco."

O discurso do treinador foi incorporado pelo elenco do Fluminense. Ainda assim, apesar de pregar cautela, o volante Richard salienta que apenas os três pontos interessam. "Temos que ganhar, não tem outro resultado a não ser a vitória. Mas precisamos jogar com cautela, sabendo a hora de atacar e o momento de defender."

Um triunfo neste domingo, aliás, é fundamental para o Fluminense se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe soma 32 pontos, apenas dois na frente do Avaí, o antepenúltimo. Mas, para ganhar, o time precisa superar os desfalques dos suspensos Douglas e Lucas. Renato fica com a vaga na lateral, enquanto Orejuela pode atuar no meio. Outra opção seria Wendel, barrado no clássico por chegar atrasado aos treinos.