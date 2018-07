Fluminense quer aproveitar fator casa para ganhar outra

RIO - Após o bom resultado que conseguiu na estreia, quando derrotou o Caracas na Venezuela, o Fluminense entra em campo tranquilo e quer aproveitar o fator casa nesta quarta-feira, diante do Grêmio, a partir das 22 horas, no Estádio Engenhão, no Rio, para somar mais uma vitória no Grupo 8 da Libertadores.

No último fim de semana, pelo Campeonato Carioca, dois jogadores importantíssimos na conquista do título brasileiro em 2012 fizeram sua estreia neste ano pelo Fluminense: o meia Deco e o zagueiro Gum, ambos recuperados de contusão. Nesta quarta-feira, ambos devem ser escalados novamente.

O técnico Abel Braga foi cauteloso quanto à escalação de Deco, que aguentou 75 minutos na vitória sobre o Volta Redonda no domingo. "Foi apenas um jogo desde o ano passado. A derrota do Grêmio na estreia deixou o jogo ainda mais complicado. Vamos ver isso com calma", explicou.

Enquanto isso, o zagueiro Leandro Euzébio está preocupado com o atacante Barcos, que já na estreia pelo Grêmio, na semana passada, marcou seu primeiro gol pelo novo clube. "É um jogador muito calmo. Já vi muitas de suas partidas e fico impressionado com isso. Ele não se apavora em nenhuma situação. Mas não é só ele. O Zé Roberto também tem muita qualidade e merece atenção", afirmou o defensor.