Fluminense quer aproveitar Fla-Flu para mostrar força

Após novo fracasso no Campeonato Brasileiro - derrota para o Vitória por 3 a 1, na quarta-feira -, o Fluminense aposta que o clássico de domingo, contra o Flamengo, possa ser a oportunidade de dar a volta por cima, obter três pontos, e assim retomar a luta pelas primeiras posições da competição. Nas Laranjeiras, está cada vez mais claro que o time vai lutar por uma vaga no G-4, que garante participação na Libertadores, e que é remota a hipótese de se tornar campeão.

Com os resultados da rodada do meio de semana, o Cruzeiro, líder, abriu 14 pontos sobre o Fluminense. Nesta quinta-feira, quando os jogadores chegaram de Salvador, a derrota para o Vitória já fazia parte de um passado que parecia distante, em que pese erros primários da equipe no jogo com os baianos. Para os atletas, o foco deve ser o Flamengo, num clássico que deve grande público ao Maracanã e pode representar a reabilitação do Flu no Brasileiro.

"Estamos diante de um desafio, uma oportunidade para chamar a responsabilidade. Fazer um grande jogo, buscar os três pontos e reverter a nossa situação. O Flamengo é o nosso mais tradicional adversário, e não há outro jeito: precisamos ganhar. E não há momento melhor para isso, para a gente ganhar e mostrar que nosso time tem todas as condições de brigar lá em cima, na tabela do Brasileiro", declarou Jean.

Nesta sexta-feira, o técnico Cristóvão Borges começa a montar o time para o Fla-Flu. O meia Wagner, que cumpriu suspensão, deve ser escalado entre os titulares.