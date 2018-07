Fluminense quer aproveitar semana para descansar

Descanso. É tudo que os jogadores do Fluminense querem nesta semana. Depois de suportarem o ritmo de três meses sem uma semana livre, o elenco tricolor terá carga de trabalho reduzida até a partida contra o Goiás, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. De fora da Copa do Brasil, o descanso forçado é muito comemorado nas Laranjeiras.

"Vamos descansar agora. Temos que trabalhar durante a semana para voltar a jogar bem e buscar a retomada. A hora é de recuperar as baterias", disse o zagueiro Gum. Além de aliviar o ritmo dos que estão jogando, médicos e preparadores físicos pretendem acelerar a recuperação dos lesionados e aumentar as opções do técnico Vanderlei Luxemburgo, que teve de recorrer a garotos da base em razão de lesões a jogadores importantes.

"Quando temos uma semana dessas, ou se treina fortemente para outra semana ou recupera. Vou optar pelos treinos físicos menos intensos, trabalho com bola e atenção para a recuperação dos atletas", disse o preparador físico Antonio Mello, à Rádio Brasil. No empate com o Coritiba, sábado, o desgaste excessivo foi representado pelo atacante Rafael Sóbis, que passou mal após o apito final e teve de ser atendido ainda no gramado.