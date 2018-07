Fluminense quer derrotar Inter para seguir na luta pelo G-4

O Fluminense vai travar mais uma luta para chegar ao G-4. Desta vez contra o Internacional, neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o último empate diante do Atlético Mineiro, o time caiu para a oitava colocação e se distanciou ainda mais da disputa por uma vaga na Copa Libertadores, principal foco neste fim de temporada.

Vencer este jogo é fundamental para dar tranquilidade ao time na sequência da competição. Durante o último jogo, a equipe sofreu muitas vaias da torcida no estádio do Maracanã, com ênfase para o técnico Cristóvão Borges. Os torcedores estão insatisfeitos e pedem a demissão do treinador. E mais uma derrota vai aumentar ainda mais a pressão sobre o grupo tricolor.

O time de Cristóvão Borges tem apresentado um desempenho fraco neste segundo turno. Em oito jogos, conquistou apenas duas vitórias. Faltando 11 jogos para o fim da competição, vai precisar melhorar bastante para manter as esperanças por um lugar melhor na tabela de classificação.

O Fluminense terá duas novidades para este jogo. O zagueiro Elivélton e o volante Jean retornam ao time titular depois de cumprirem suspensão automática. Assim, o zagueiro Fabrício e o meia Rafinha devem voltar ao banco de reservas.