Fluminense quer prolongar empréstimo do meia Lanzini

O Fluminense quer prolongar o empréstimo do meia argentino Lanzini, de 18 anos. O contrato do atleta, emprestado pelo River Plate, termina em 30 de junho de 2012. O jogador fez 22 partidas até o momento e marcou dois gols com a camisa tricolor.

O gerente de futebol do clube, Marcelo Teixeira, disse que o time argentino está "disposto a conversar" sobre a permanência do meia no Brasil. O Fluminense pretende começar logo a negociação porque, segundo o dirigente, quanto mais próximo do fim do empréstimo, mais difícil será manter o jogador.

O clube estreia no Campeonato Carioca em 21 de janeiro contra o Friburguense e, em fevereiro, em data ainda não divulgada pela Conmebol, faz a sua estreia na Copa Libertadores contra o Boca Juniors, no Rio de Janeiro. O técnico Abel Braga deve priorizar a competição continental e fazer um rodízio de atletas no Estadual.