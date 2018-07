Fluminense quer superar bom retrospecto da Chapecoense em casa para seguir no G4

"Temos que estar no pelotão de frente, não deixar espaçar. Ter uma gordura. Mas sabemos que todos os times passam por sequências de resultados bons e ruins. Precisamos entender isso. Temos que nos concentrar jogo a jogo", apontou o técnico Enderson Moreira.

A equipe catarinense perdeu apenas uma partida como mandante na competição e Enderson Moreira acredita que terá um confronto duro pela frente. "Já enfrentei a Chapecoense duas vezes lá e sei que é muito difícil. A torcida participa muito, é uma pressão enorme. Não é fácil pontuar lá, mas vamos com a expectativa de conseguir a vitória", projetou.

Nos treinos da semana não foi revelada a formação que vai iniciar a partida, mas a expectativa é que o atacante Osvaldo faça seu primeiro jogo como titular, na vaga de Gerson, que está suspenso. "Não sei se o treinador vai optar por mim como titular, mas se optar, vou estar muito feliz", considerou Osvaldo.

Breno Lopes, por sua vez, ocupa a posição de Giovanni, que sofreu grave contusão no joelho direito e vai ficar fora do time por um longo tempo. Com dores musculares, o goleiro Diego Cavalieri dificilmente vai jogar. É provável que Klever seja o titular.