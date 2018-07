Fluminense quer vitória em clássico para ter mais paz O Fluminense começou mal o Campeonato Brasileiro, mas nesta quarta-feira tem uma boa oportunidade retomar a confiança e fazer as pazes com a torcida. Para isso, precisa vencer o Flamengo, no Maracanã. "Quem ganha clássico tem a semana tranquila e quem perde tem que ouvir coisas que saem na imprensa que não são boas. O campeonato é longo, mas temos que vencer esses jogos iniciais também", declarou o atacante Fred.