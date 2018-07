Fluminense reage no 2º tempo e derrota Atlético-MG de virada

Com uma atuação decisiva do veterano Magno Alves, o Fluminense derrotou o Atlético Mineiro de virada, por 4 a 2, na noite desta segunda-feira, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). O atacante de 40 anos foi o grande herói da equipe carioca, responsável por três assistências e pela falta que gerou um dos gols do Flu, neste encerramento da 24ª rodada do Brasileirão.

O resultado traz novo fôlego ao Fluminense na tabela, enquanto abala as ambições do Atlético na briga pelo título. O time carioca chegou aos 37 pontos e subiu para o sétimo lugar, já sonhando com a vaga no G4.

A equipe mineira, por sua vez, estacionou nos 42 pontos e ficou mais distante dos líderes. O Palmeiras tem 47, contra 46 do Flamengo. O Atlético segue em terceiro, mas agora sob a ameaça dos rivais - o Corinthians, em quarto, tem 40.

O JOGO - Vindo de duas derrotas, para Palmeiras e Botafogo, o Fluminense entrou em campo pressionado nesta noite. E, diante do bom momento vivido pelo Atlético-MG, tentou impor pressão no início, tirando vantagem dos bons resultados recentes no estádio Giulite Coutinho, sua "casa" neste Brasileirão.

Mas a maior posse de bola, o volume de jogo e a presença no ataque não significaram exatamente uma pressão. O time mandante simplesmente não conseguia criar chances de perigo para ameaçar o goleiro Victor. Por outro lado, o Atlético mostrava cautela, porém era quase fulminante quando buscava o ataque.

Foi assim aos 5 minutos quando Leonardo Silva subiu mais que todo mundo na área do Flu e, de cabeça, completou cobrança de falta na área com muito perigo. A bola passou rente à trave esquerda do goleiro Júlio César.

Depois disso, o Atlético só chegou aos 27. E, desta vez, sobrou eficiência. Maicosuel lançou e Robinho acertou o pé para abrir o placar. Foi seu 11º gol no Brasileirão, na liderança da artilharia. Nove minutos depois, o mesmo Robinho encheu o pé de fora da área e quase marcou o segundo.

O Flu respondeu aos 39, numa das suas raras chances na etapa inicial. Marcos Junior, entre marcadores, finalizou rasteiro quase da marca do pênalti. A bola passou rente ao pé da trave. Afora essa investida, o Flu só ameaçou com Gustavo Scarpa, duas vezes, aos 36 e aos 42.

No segundo tempo, contudo, o jogo sofreu uma reviravolta. O técnico Levir Culpi trocou Danilinho pela experiência de Magno Alves e teve motivos para comemorar. Primeiro porque foi do veterano que saiu o passe para o gol do jovem Douglas, logo aos quatro minutos. E, segundo, porque foi de Magno Alves a jogada que resultou no gol da virada.

Aos 27, Marquinho recebeu na entrada da área e bateu no canto de Victor. Foi seu primeiro toque na bola porque havia substituído Marcos Junior, praticamente apagado em toda a partida.

Quando a torcida ainda comemorava a improvável virada no placar, o goleiro Victor resolveu dar uma ajuda ao time mandante. Numa saída de bola completamente equivocada, ele entrou a bola nos pés de Magno Alves, que sofreu falta quase dentro da área. Na cobrança, Gustavo Scarpa caprichou e anotou o terceiro, aos 31.

A falta praticamente sacramentou a vitória do Fluminense, ainda que o Atlético sonhasse com uma reação, depois que Otero mandou para as redes aos 43. Três minutos depois, Maranhão recebeu lançamento de Magno Alves pela esquerda e bateu na saída de Victor, confirmando o triunfo carioca.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira. O Fluminense vai enfrentar a Chapecoense, novamente no Giulite Coutinho. O Atlético vai receber o Sport no Independência.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 x 2 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique, William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa; Danilinho (Magno Alves), Wellington (Maranhão) e Marcos Junior (Marquinho). Técnico: Levir Culpi.

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Edcarlos, Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido (Carlos Eduardo), Maicosuel (Júnior Urso); Robinho, Fred (Otero) e Lucas Pratto. Técnico: Marcelo Oliveira

GOLS - Robinho, aos 27 minutos do primeiro tempo. Douglas, aos 4, Marquinho, aos 27, Gustavo Scarpa, aos 31, Otero, aos 43, e Maranhão, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Otero, Lucas Pratto, Wellington, Edcarlos.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - R$ 189.200,00.

PÚBLICO - 7.874 pagantes (9.004 no total).

LOCAL - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).