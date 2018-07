Fluminense realizará intertemporada nos EUA em junho

De acordo com o Fluminense, o time vai ficar no Centro de Treinamento do Orlando City. O elenco vai viajar no dia 15 de junho para Orlando e treinará até o dia 22, quando enfrentará os donos da casa.

"Esse período de treinos será importante para o Fluminense, pois o time vai ficar em atividade durante o período da Copa das Confederações, inclusive realizando uma partida amistosa, mantendo o ritmo de jogo para o segundo semestre", explicou o presidente do Flu, Peter Siemsen.

O dirigente também argumentou pela divulgação do clube ao justificar a viagem. "Além disso, o mercado norte-americano do futebol está em expansão, jogadores da base já foram emprestados para lá e essa intertemporada vai ser importante para reforçar a marca Fluminense, o atual campeão brasileiro, no exterior", completou ele.