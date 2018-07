Fluminense recebe o Atlético-PR querendo colar de vez nos líderes

A vitória fora de casa diante do Santos, no meio de semana, devolveu a confiança ao Fluminense , que neste sábado recebe o Atlético Paranaense , no estádio do Maracanã, no Rio, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro . Caso supere a equipe de Curitiba no jogo que começa às 16h20, o time tricolor carioca encosta de vez no G-4