Fluminense recebe o Palmeiras e tenta encerrar série negativa no Brasileirão

Após a euforia pela classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense se volta agora para o Campeonato Brasileiro precisando somar pontos com urgência. Sem vencer nas últimas três partidas, o time estacionou no meio da tabela e começou a rodada a apenas quatro pontos da zona da degola. O problema é que, neste domingo, o time recebe um Palmeiras em ascensão.

A situação na tabela já provoca certo desconforto no elenco, e por isso o goleiro Julio Cesar quer que o time se imponha no Maracanã. "O Fluminense sabe que precisa de um resultado positivo em casa e por isso mesmo temos que nos impor diante do Palmeiras", afirmou. "Não podemos começar a perder pontos no Rio de Janeiro, pois se nos aproximarmos da parte de baixo a situação pode se complicar."

A última vitória em casa pelo Brasileiro foi há mais de um mês, quando o time aplicou 2 a 1 no Atlético-MG. Depois, o Fluminense perdeu o clássico para o Vasco, e marcou apenas um ponto em duas partidas como visitante.

Diante do Palmeiras, o técnico Abel Braga não tem problemas de suspensão, e a tendência é que mantenha a base da equipe que perdeu para a LDU por 2 a 1 no Equador, na quinta-feira. O treinador só deverá poupar algum jogador se for por desgaste. Herói da classificação, o atacante Pedro deverá esperar uma chance no banco.