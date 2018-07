Fluminense recebe público e crianças em recreativo pré-clássico com Flamengo

A última atividade do Fluminense antes do clássico contra o Flamengo foi marcada pela presença do público nas Laranjeiras para assistir ao tradicional rachão de antes das partidas, nesta quarta-feira. No entanto, o técnico Levir Culpi fez mistério e não divulgou a escalação da equipe para o jogo.

O Fla-Flu, com mando de campo da equipe tricolor, acontece às 21h de quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No primeiro turno do Brasileirão, o Fluminense saiu com a vitória por 2 a 1.

Como o clima do feriado era propício, alguns jogadores levaram seus filhos para a atividade. Cícero aproveitou para bater bola com Enzo, de quatro anos, ao final do recreativo.

Na tabela do Brasileirão, o Fluminense ainda sonha com uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, dada aos três primeiros, pois está na quinta posição com 46 pontos, sete a menos que o Atlético-MG, o terceiro colocado. Já o Flamengo mantém viva a perseguição ao Palmeiras pela ponta, com três pontos de desvantagem (60 a 57).