Fluminense reclama de árbitros no Brasileirão e prepara dossiê

A vitória do Fluminense sobre o Santos, no domingo, não foi suficiente para deixar a direção do clube satisfeita - ao menos com a arbitragem. A diretoria do clube se reuniu e decidiu fazer uma espécie de dossiê para apontar erros de marcação em jogos do time. Dois ofícios serão encaminhados à CBF sobre o assunto.

Na avaliação do Fluminense, a equipe foi prejudicada na derrota para o Criciúma - o gol que abriu o placar partiu de um pênalti inexistente - e na vitória diante do Santos. No domingo, o árbitro Leandro Vuaden invalidou um gol do time carioca quando a partida ainda estava 0 a 0.

A diretoria não quis revelar se pedirá veto aos árbitros das duas partidas - além de Vuaden, Rodrigo Raposo, que apitou o jogo com o Criciúma. Quem está cuidando do assunto é o vice de futebol, Mario Bittencourt, que no ano passado defendeu o clube no julgamento que rebaixou a Portuguesa à Série B, salvando o Fluminense.