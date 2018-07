Fluminense reclama e Cruzeiro desiste de Rafael Moura A diretoria do Fluminense não gostou de saber do interesse do Cruzeiro no atacante Rafael Moura e procurou os cartolas mineiros para expor sua insatisfação com o que considerava aliciamento do jogador. Diante disso, o presidente celeste, Gilvan Tavares, desistiu do negócio.