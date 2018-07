Fluminense rejeita especulações sobre saída de Abel

RIO - Duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e especulações sobre uma eventual saída do técnico Abel Braga para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e sobre uma possível transferência do atacante Samuel para o Espanyol, além do atraso no salário de junho de vários jogadores. Tudo isso tem deixado a torcida do tricolor, atual campeão brasileiro, em estado de alerta.

Nesta segunda, o diretor executivo do clube, Rodrigo Caetano, negou que Abel Braga esteja deixando clube. Disse que a informação veiculada no fim de semana no mundo árabe não passa de boato. O próprio Abel também já declarou que não existe negociação nenhuma com o clube e que vai continuar seu trabalho no Fluminense. Ninguém se manifestou, porém, sobre o atraso salarial de atletas que não são pagos pela patrocinadora oficial do clube.

De todo modo, independentemente da veracidade destas informações, o Flu começa a semana tentando corrigir erros do time para o clássico de domingo, contra o Vasco, na volta das duas equipes ao Maracanã após dois anos. Para Abel Braga, o desafio é acertar a defesa do Tricolor, responsável direta por falhas que comprometeram o Fluminense nos últimos jogos.

INGRESSOS

O Fluminense estabeleceu nesta segunda o valor dos 43 mil ingressos a que tem direito para o clássico de domingo, contra o Vasco, no Maracanã: cada bilhete vai custar R$ 60,00. O preço dos demais ingressos ainda não foi definido pelo consórcio gestor do estádio.