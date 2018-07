Fluminense renova até 2019 com o jovem meia Danielzinho

Mais uma das promessas formadas pelo Fluminenses em Xerém, o jovem meia Danielzinho assegurou nesta terça-feira a sua permanência no clube por um longo período. Afinal, o jogador acertou a renovação do seu contrato até o final de 2019 com a equipe das Laranjeiras.

"Sensação muito boa de ter renovado com o Flu, espero continuar mais tempo aqui e fazer história no clube que amo", disse o meia, de apenas 20 anos, que foi promovido ao time profissional do clube no início desta temporada.

Em 2016, Danielzinho já participou de seis jogos oficiais do Fluminense, sendo titular nos dois primeiros duelos da equipe na temporada, diante de Atlético Paranaense, pela Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, e Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

De contrato renovado, Danielzinho e também o restante do elenco do Fluminense vão treinar na tarde desta terça-feira nas Laranjeiras, na véspera do duelo com o Internacional, no Mané Garrincha, em Brasília, pelas semifinais da Sul-Minas Rio.