Fluminense renova com goleiro Júlio César até o fim de 2018 Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense se preocupa com a montagem do elenco para a próxima temporada. Nesta quinta-feira a diretoria tricolor anunciou a renovação contratual com o goleiro Júlio César, reserva de Diego Cavalieri, que ficará nas Laranjeiras até o fim da 2018 - por mais três temporadas completas, portanto.