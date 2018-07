Fluminense renova contrato com fornecedor de material esportivo

RIO - O Fluminense anunciou nesta quarta-feira a renovação por mais cinco anos do contrato que tem com a Adidas, seu fornecedor de material esportivo. O acordo anterior iria até março de 2015 e assim foi reformado por antecipação. Sem revelar valores no novo compromisso, o clube apenas destacou que o mesmo teve condições melhores do que o firmado anteriormente.

"Nos últimos três anos, temos trabalhado intensamente para aprimorar essa relação. A antecipação da renovação do patrocínio em um ano e meio é resultado desse esforço", afirmou o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, por meio do site oficial do clube, para celebrar a renovação.

O Fluminense ainda enfatizou que a parceria com a Adidas é a "mais duradoura do País" de um time com um fornecedor de material esportivo. Pelo novo acordo fechado, especulasse que o clube passaria a receber quase o dobro do que ganhava anualmente da empresa alemã. De R$ 9 milhões, o repasse anual seria agora de R$ 17 milhões.

Em abril, o Fluminense lançou em conjunto com a Adidas o seu novo uniforme número 2, que é predominantemente branco e conta com duas faixas verticais no centro da camisa. Ela já vem sendo usada pelo time nas partidas do Campeonato Brasileiro.