Fluminense renova contrato de Gum por quatro anos

A diretoria do Fluminense anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato de Gum. O zagueiro, que está no clube carioca desde agosto de 2009, acertou um novo acordo por quatro temporadas. Assim, o defensor, de 29 anos, celebrou a ampliação do seu vínculo com o clube, aproveitando para destacar a sua identificação com o Fluminense.

"É um momento muito especial para mim, de felicidade, ainda mais pela renovação ter saído no dia seguinte ao meu aniversário. Aqui em casa aprendemos a amar o Fluminense, minha família é tricolor, eu sou tricolor. O Fluminense faz parte da história da minha família. Já são mais de cinco anos vestindo essa camisa. Foram anos de muitas alegrias e conquistas. Agradeço a todos os torcedores e à diretoria por ter feito esse esforço para que eu pudesse renovar", afirmou.

Desde a sua chegada ao Fluminense, Gum disputou 256 partidas, com 20 gols marcados. Nesse período, ele conquistou o título do Campeonato Brasileiro duas vezes, em 2010 e 2012, além de ter vencido o Campeonato Carioca de 2012. E Gum espera repetir o êxito nos próximos quatro anos.