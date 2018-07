Fluminense renova contrato de jovem volante Mateus Norton até 2020

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira um acordo para a prorrogação de contrato do volante Mateus Norton, de 21 anos, até o fim de 2020. O atleta chegou ao clube tricolor carioca em maio do ano passado e já fez dez partidas pela equipe nesta temporada.

"Estou muito feliz por ter renovado com o Fluminense. É mais um sonho que se realiza na minha carreira, que está apenas começando. Espero agora retribuir em campo a confiança que a diretoria e a comissão técnica depositaram no meu trabalho", comemorou o jogador, em declarações ao site oficial do clube.

Natural de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, Mateus Norton disputou o último Campeonato Gaúcho pelo Aimoré. O meio-campista chegou ao Fluminense para compor a equipe de juniores, mas logo se destacou e foi alçado ao time profissional.

Mateus Norton está inscrito na Copa Sul-Americana, mas não viajou com a delegação para Quito, onde o Fluminense enfrentará a LDU nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na luta por uma vaga nas quartas de final da competição. Na partida de ida, o time carioca venceu os equatorianos por 1 a 0, no Maracanã.