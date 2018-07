Fluminense repete escalação vencedora contra Resende no Carioca

RIO - O técnico Renato Gaúcho comandou nesta terça-feira o último treino antes do jogo do Fluminense contra o Resende, que acontece nesta quarta, às 22 horas, no estádio do Maracanã. E para este jogo pela quarta rodada da competição, o treinador deve manter a mesma equipe que derrotou o Nova Iguaçu por 3 a 1 no último final de semana.

No treino desta terça, realizado nas Laranjeiras, Renato Gaúcho priorizou o trabalho tático. Primeiro, o técnico orientou a postura do time na saída de bola da defesa ao ataque. Depois, trabalhou lances de bola parada, com Rafael Sóbis e Conca se revezando nos levantamentos para a área.

Ao término da atividade, o treinador alinhou para atuar no tradicional "rachão", formando dupla de ataque com Rafael Sóbis. Fred e Walter jogaram na outra equipe. O ex-atacante do Goiás começou a trabalhar com bola com o restante do grupo na última segunda. O jogador, porém, precisa melhorar o condicionamento físico e não tem previsão de estreia na equipe.

Reserva do Fluminense neste início de temporada, Wagner aproveitou muito bem a chance que surgiu no último fim de semana. O meia entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo e aos 30 fez o terceiro gol do time contra o Nova Iguaçu. E ele garantiu que estará pronto sempre que for acionado.

"Jogador tem que estar sempre preparado para entrar em campo e jogar. Quando não iniciamos jogando, trabalhamos ainda mais para poder aproveitar as oportunidades. O Fluminense tem um grande grupo de jogadores, unido e com disposição para ajudar. Entrei e ajudei a equipe no último jogo e isso é importante para mim", afirmou.