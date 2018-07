Fluminense repete tática para ter sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro

RIO - A vitória sobre o Palmeiras no último domingo deu ânimo novo para Abel Braga. Mais do que a reabilitação após duas derrotas seguidas no Brasileirão, o técnico do Fluminense viu uma equipe aguerrida e com qualidade, principalmente no meio-de-campo, com um trio formado por Marquinho, Souza e Deco. A inconstância, porém, tem sido a marca do time carioca neste campeonato, o que reforça a importância de uma vitória sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h30, em Ipatinga (MG), para embalar de vez.

Abel Braga vai manter o trio de armadores para o jogo desta quarta-feira, deixando apenas Fred no ataque. Na verdade, ele só vai mexer em uma posição do time titular. E ainda será por obrigação. Na zaga, sai o suspenso Márcio Rosário e entra Digão, recuperado de contusão. "Apenas uma mudança por necessidade. Agora que posso repetir a escalação, vou fazer isso. Tivemos uma das melhores atuações no ano e os jogadores estão com o moral elevado", comentou o treinador.

Apesar de se tratar de um jogo fora de casa, o técnico tem discursado para seus jogadores a necessidade de vencer o time mineiro, um dos piores da competição até o momento (é o 15.º colocado com 11 pontos) - o Fluminense, por sua vez, tem 15 pontos e precisa da vitória para se aproximar dos líderes.

"Vamos marcar pressão para usar esse momento (ruim do Atlético-MG). Forçar o erro de passe, essas coisas todas. Em grande clube é assim, paciência e tolerância são zero. Temos que tirar proveito", pediu o treinador do Fluminense.

ATLÉTICO-MG - Giovanni, Patric, Werley, Lima e Guilherme; Richarlyson, Dudu Cearense, Caio e Daniel Carvalho; Magno Alves (André) e Jonatas Obina

Técnico: Dorival Júnior

FLUMINENSE - Diego Cavalieri, Mariano, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Marquinho e Souza; Deco e Fred

Técnico: Abel Braga

Local - Estádio João Lamego, em Ipatinga (MG); Data - 27 de julho de 2011 (Quarta-feira); Horário - 19h30 (de Brasília); Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (DF)