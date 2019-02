Fluminense x Resende: transmissão ao vivo e horário do jogo pelo Carioca

Fluminense e Resende se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Moça Bonita, em Bangu, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As equipes entram em campo com objetivos bem distintos.

Fluminense x Resende terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flu estreou na Taça Rio com vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Bangu, em jogo que marcou a estreia de Paulo Henrique Ganso, e lidera o Grupo B ao lado do Volta Redonda. Já o Resende, time sensação do interior da Taça Guanabara, perdeu para o próprio Volta Redonda.

Na terça-feira, o Fluminense empatou sem gols com o Antofagasta, pela Copa Sul-Americana. O jogo de volta acontece no dia 21 de março. Após o duelo com o Resende, o time comandado por Fernando Diniz só retorna aos gramados no dia 6 de março, quarta-feira, quando irá encarar o Ypiranga, pela Copa do Brasil.

Quanto ao Resende, a equipe do interior carioca surpreendeu na Taça Guanabara e se classificou para a semifinal, eliminando o Botafogo. Na Taça Rio, a equipe do técnico Edson Souza perdeu em casa para o Volta Redonda por 1 a 0. Depois do Flu, os compromissos serão contra Americano, Madureira, Vasco e Portuguesa.