Fluminense reserva volta a vencer jogo-treino contra sub-17 dos EUA Se o elenco principal do Fluminense estreia no domingo na Flórida Cup contra o Shakhtar Donetsk, os reservas do time voltaram a vencer um jogo-treino nesta quinta. Jogando no CT de Bradenton, a equipe chamada de "sub-23" pelo departamento de comunicação tricolor venceu a seleção sub-17 dos EUA por 4 a 1.