Fluminense resolve poupar Fred nos dois próximos jogos do Carioca

RIO - De volta aos gramados após ficar afastado por cinco meses devido a uma grave lesão na coxa direita, o atacante Fred admitiu, depois da vitória de quarta-feira sobre o Resende, que ainda se sente "travado" em campo, o que explicaria seu mau rendimento neste início de temporada. Mesmo assim, o jogador vai ser poupado pelo técnico Renato Gaúcho no Fluminense.

Apesar da falta de ritmo de jogo, o atacante do Fluminense e da seleção brasileira não atuará nas próximas duas rodadas do Campeonato Carioca, contra Bangu e Audax. Em nota, o clube informou que Fred fará "uma programação específica e customizada da comissão técnica" e que "seguirá sua rotina de treinos de acordo com agenda de atividades do departamento de futebol".

Assim, a previsão é de que Fred volte ao time no clássico contra o Flamengo, marcado para o dia 8 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Até agora, ele teve atuações discretas nos três jogos que disputou neste ano, contra Bonsucesso, Nova Iguaçu e Resende. Mas Renato Gaúcho vem reforçando sua confiança no atacante, prometendo que ele logo estará 100%.