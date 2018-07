Fluminense ressalta união do grupo após vaga heroica na Libertadores

O Fluminense conseguiu completar uma missão que parecia impossível, ao garantir classificação para as oitavas de final da Libertadores. Além de ganhar do Argentinos Juniors por 4 a 2, na noite de quarta-feira, em Buenos Aires, o time carioca ainda contou com o empate entre América e Nacional. E, para os jogadores, o segredo para esse sucesso foi a união do grupo.

"Falei para o grupo que, com o nosso time unido, ficaria muito difícil segurar a gente. As coisas consideradas impossíveis, conseguiríamos reverter", revelou o atacante Fred, que é capitão do Fluminense e marcou dois gols na vitória em Buenos Aires. "A gente sabe que temos essa força, temos que continuar assim", pediu o meia Conca.

"Foi a melhor partida do time no ano e conseguimos a classificação por esta aplicação e vontade. Foi heroico e o rótulo de time de guerreiros voltou a ser merecido. Foi uma classificação para lavar a alma", avaliou o lateral-esquerdo Julio Cesar. "Nossa equipe entrou focada. Teve o controle da partida", elogiou o técnico Enderson Moreira.

Agora, depois da classificação heroica, o Fluminense enfrentará o paraguaio Libertad nas oitavas de final da Libertadores - as datas do confronto não foram definidas. Antes disso, porém, o time tem outro grande desafio pela frente: faz o clássico com o Flamengo no domingo, pelas semifinais da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca).

