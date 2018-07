Fluminense retoma trabalhos e treina sob forte calor no Rio

O elenco do Fluminense retomou os trabalhos neste domingo após um dia de folga. Os jogadores fizeram um treino físico pela manhã dividido em duas partes. Na primeira, ficaram na academia. Depois, foram ao campo.

No gramado, o elenco enfrentou forte calor e realizou inicialmente tiros de curta e longa distância. O atacante Lucas Fernandes, o lateral Renato e o zagueiro Renato Chaves aproveitaram a água do sistema de irrigação do gramado para se refrescar.

Na etapa final do trabalho, os jogadores tiveram contato com a bola. Fizeram uma atividade técnica de troca de passes em espaço reduzido. Após o treino, os atletas foram liberados e se reapresentam na manhã desta segunda-feira, no Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva.

O Fluminense se prepara para a estreia na Taça Guanabara, primeira parte do Campeonato Carioca. No dia 29 terá logo um clássico pela frente, contra o Vasco, no estádio do Engenhão, pela rodada inicial.