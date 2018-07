Fluminense retorna aos treinos nesta quarta sem seus três astros

O Fluminense começa oficialmente sua temporada na manhã desta quarta-feira, quando o elenco se reapresenta nas Laranjeiras. Mas o grupo de jogadores não estará completo. Fred, Conca e Wagner, que passam férias nos Estados Unidos, se apresentarão ao clube apenas no sábado e em território americano, onde o time tricolor irá realizar parte de sua preparação.

A reapresentação do trio somente nos Estados Unidos foi acertada com a direção de clube. Fred, Conca e Wagner são alguns dos principais nomes do elenco e têm levantado interesse de outras equipes. Os três possuem boa parte de seus rendimentos pagos pela Unimed, que deixou de ser parceira do Fluminense no início de dezembro.

Nesta quarta-feira, o elenco do clube carioca deverá se reapresentar com 30 jogadores. Do time que encerrou o Brasileirão, Rafael Sóbis, Chiquinho, Bruno e Carlinhos já deixaram o grupo. O atacante Walter é esperado nas Laranjeiras, mas ele estaria em negociações com o Santos.

Por outro lado, o Fluminense já acertou a contratação do zagueiro João Filipe (ex-São Paulo), Giovanni (ex-Criciúma), Marlone (ex-Cruzeiro), Guilherme Santos (ex-Bahia), Vinícius (ex-Náutico) e Lucas Gomes (ex-Icasa). Martinuccio volta de empréstimo ao Coritiba.

CONFIRA QUEM SE REAPRESENTA NESTA QUARTA:

Goleiros - Diego Cavalieri, Júlio César, Kléver e Marcos Felipe;

Zagueiros - Marlon, Guilherme Mattis, Gum, Henrique e João Filipe;

Laterais - Wellington Silva, Fernando, Renato, Igor Julião, Giovanni e Guilherme Santos;

Meio-campo - Edson, Jean, Rafinha e Luiz Fernando, Cícero, Marlone, Vinícius, Gerson e Robert e Martinuccio;

Atacantes - Walter, Lucas Gomes, Kenedy, Michael, Marcos Júnior.