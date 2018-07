Fluminense revela fórmula para vencer Corinthians: 'Ser cirúrgicos como eles'

O elenco do Fluminense demonstrou muita ansiedade para enfrentar o Corinthians, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, às 16 horas, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Presente no lançamento da nova camisa do clube carioca, em evento realizado nesta sexta-feira, o meia Gustavo Scarpa apontou até uma fórmula para derrubar o líder da competição.

"É o time a ser batido, melhor equipe do Brasileirão, então temos de ser cirúrgicos como eles são, ser perfeitos tanto defendendo quanto atacando", avaliou Gustavo Scarpa. "Vai ser um jogo muito difícil, mas o que a gente sempre coloca em campo é a dedicação. Independente do adversário, vamos jogar para vencer. Nosso time é jovem, tem disposição e tem tudo para vencer".

Também presente no lançamento da nova camisa, o volante Wendel minimizou a liderança do adversário e avisou que o Fluminense precisa se impor. "Vai ser um jogo bom, um jogo aberto, nosso time é leve e vai para cima. Tem que entrar ligado, não dar espaço e partir para cima, pois jogamos na nossa casa".

Embora tenha pregado respeito ao adversário, o goleiro Júlio César também assegurou que o Fluminense pode sair vitorioso. "Enfrentar o líder, que está invicto, traz uma motivação a mais", garantiu. "Vamos ver o que o professor (Abel Braga) vai nos passar até domingo, para que a gente consiga bloquear os pontos fortes deles e obtenha essa vitória".