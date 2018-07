Fluminense revela que continuará com Jean na próxima temporada

RIO - A diretoria do Fluminense adiantou que vai exercer o direito de compra de 50% dos direitos econômicos de Jean, que pertencem ao São Paulo. O volante tem contrato até 2016 com a equipe tricolor carioca, mas que só terá efeito se o clube adquirir a porcentagem do time paulista. O valor fixado em contrato é de R$ 3,5 milhões.

"Ele tem contrato longo com o Fluminense, mas fala-se empréstimo porque temos até (dia 31) julho para exercer a opção de compra. E vamos exercer essa cláusula. Não sei se antes ou apenas em julho mesmo, mas já está decidido que o Jean será comprado", disse o vice de futebol Sandro Lima.

Negligenciado no São Paulo, Jean foi despachado para o Fluminense, onde ficou na reserva durante boa parte do primeiro semestre. Com Diguinho sofrendo uma grave lesão, assumiu o posto de segundo volante, não saiu mais do time titular e foi fundamental para a conquista do quarto título brasileiro.

Por outro lado, o clube das Laranjeiras deve perder o meia-atacante Martinuccio. O Cruzeiro vai exercer a sua opção de compra dos 57% dos direitos econômicos que pertencem ao Fluminense. O argentino é destaque no time celeste nesta reta final do Campeonato Brasileiro, depois de passagens apagadas pelo time carioca e pelo Villarreal (por empréstimo), da Espanha.